صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام ليستر سيتي

يلتقي ليفربول مع ليستر سيتي على ملعب “الكينج باور” الخاص بنادي ليستر سيتي في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لتصحيح مساره بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، حيث هزم الفريق في مباراتين من آخر 4 مباريات بينما تعادل في الاثنتين الأخريين، ودفع المدير الفني لليفربول يورجن كلوب بالدولي المصري محمد صلاح مباراة اليوم كأساسيًا.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل ليستر سيتي المركز ال17 برصيد 4 نقاط فقط من 5 لقاءات خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تشكيل مباراة ليستر سيتي وليفربول

نشكيل ليستر سيتي

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: داني سيمبسون- ويس مورجان- هاري ماجير- شيلويل.

خط الوسط: مارك ألبريتون- ويلفريد نديدي- أندي كينج- رياض محرز.

خط الهجوم: شينجي أوكازاكي- جيمي فاردي.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: جو جوميز- روجنار كلافان- جويل ماتيب- ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: جوردان هيندرسون- جوجينيو فينالدوم- إيمري تشان.

خط الهجوم: محمد صلاح- فيليب كوتينيو- روبيرتو فيرمينو.