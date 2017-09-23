تشكيل الترجي أمام الأهلي.. الخنيسي يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لنادي الترجي التونسي، فوز البنزرتي، تشكيل فريقه في مواجهة الأهلي، في إياب دور الربع نهائي من بطولة إفريقيا.

حيث بدأ بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، علي المشاني، إيهاب المباركي، خليل شمام

الوسط: فرانك كوم، فوسيني كوليبالي، سعد المقير، غيلاني الشعلالي، أنيس البدري

وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي الارض والجمهور عامل الترجي للفوز على الأهلي

ويستغل نادي الترجي التونسي، عامل الأرض والجمهور، أمام أبناء القلعة الحمراء، للحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما.

يذكر أن المدير الفني لنادي الترجي التونسي ، فوزي البنزرتي، صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، إن فريقه جاهز للمباراة أمام النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه واثق في قدرات اللاعبين.

وأكد البنزرتي، أنه لا يسمح للأهلي بالسيطرة على الكرة وأن أهم الشئ في المواجهة هوة فرض الأسلوب على المهاجم.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.