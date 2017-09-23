فيديو.. كالديرون يقود الإسماعيلي بفوز على أسيوط بهدفين نظفيين

انتهت منذ قليل، مباراة أسيوط والإسماعيلي ، بفوز الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، على استاد أسيوط، ضمن الأسبوع الثالث للدوري المصري.

أهداف مباراة الإسماعيلي وأسيوط

أحرز هدفي الإسماعيلي، اللاعب الكوليمبي دييجو كالديرون، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وهدف آخر في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، ليرتفع رصيد الدراويش إلى النقطة السابعة ليحتل المركز الثاني، بيما توقف رصيد أسيوط عند النقطة الرابعة ليحتل المركز التاسع .

تشكيل مباراة الإسماعيلي وأسيوط

بدأ المدير الفني لنادي الإسماعيلي، سيباستيان ديسابر، تشكيل فريقه

محمد عواد – ابو المجد بوشا – ريتشارد بافور – محمود متولى – بهاء مجدى – عماد حمدى – حسنى عبد ربه – عبد الرحمن مجدى – محمد الصادق – ابراهيم حسن – دييجو كالديرون.

بينما بدأ المدير الفني لنادي أسيوط، تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، بتشكيل مكون من

عصام ثروت ،أحمد سعيد أوكا ،إسلام صيام ،محمد طارق ،أحمد جمال، محمد رزق ،نبيل دونجا ،شريف دابو ،محمد عنتر ،محمود صلاح وعمر بسام.

وشهدت المباراة إشهار الحكم محمود وفا، ستة كروت صفراء، حيث حصل عمر بسام وأحمد جمال من أسيوط، بينما حصل عبد الرحمن مجدي ، ومحمد صادق ، وعماد حمدي، دييجو كالديرون.