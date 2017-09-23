تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي.. أزارو يقود الهجوم

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، تتشكيل فريقه، في مواجهة الترجي التونسي في إياب دور الربع نهائي من بطولة إفريقيا.

نجيب بدلاً من سعد سمير في تشكيل الأهلي

وبدأ البدري يتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمد نجيب – علي معلول

في خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – مؤمن زكريا – عبد الله السعيد

في الهجوم: وليد أزارو

وعقد المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، محاضرة أخيرة، لشرح التعليمات الموجهة لكل لاعب، قبل التوجه إلى استاد دراس، والذي يشهد اللقاء.

ويلتقي الأهلي والترجي التونسي، في إياب دور الربع نهائي من بطولة إفريقيا، في اللقاء الذي من المقرر أن يبدأ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت تونس.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.