قرار من حسام البدري قبل مباراة الأهلي والترجي

قرر المدير الفني لنادي الأهلي، حسام البدري، عقد محاضرة فنية أخيرة، قبل التوجه إلى استاد رادس، في اللقاء الذي يجمع الأهلي والترجي ، في إياب دور الربع نهائي من بطولة إفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن البدري، تشكيلة الفريق، عقب المحاضرة، لشرح التكليفات الموجهة لكل لاعب التي ستواجه الترجي، في اللقاء الذي يجمعهما، والذي يقام في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت تونس.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار البدري قائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وعبد الله السعيد، استعدادًا للترجي.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.