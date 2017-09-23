التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد أمام ساوثهامتون

يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره ساوثهامتون، في الرابعة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي.

وأعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في لقاء اليوم، والتي شهدت تواجد الدولي البلجيكي مروان فيلايني، لسد غياب الدولي الفرنسي بول بوجبا الذي تعرض للإصابة في لقاء بازل السويسري بدوري الأبطال الأوروبي.

تشكيل مانشيستر يونايتد أمام ساوثهامتون

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:-

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: فالنسيا، جونر، يونج، بيلند

خط الوسط: فيلايني، ماتيتش، مختاريان، ماتا

خط الهجوم: راشفورد، لوكاكو

ويتطلع فريق مانشستر يونايتد إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، وتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره إيفرتون برباعية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في الجولة الخامسة من عمر الإنجليزي.

ترتيب الشياطين الحمر

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن المان سيتي صاحب الصدارة.