أزاحت صحيفة اكسبريس البريطانية، الستار عن رغبة إدارة نادي ريال مدريد، في إبرام صفقة هجومية من صفوف ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، لاعب الريدز للانضمام إلى قلعة الملكي.

صراع من الأندية الأوروبية على ضم نجم ليفربول

وأوضحت الصحيفة أن ماني صاحب الـ25 عامًا، أثبت جدارته للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي نجح في ضمه موسم 2016 قادمًا من ساوثهامبتون، مقابل 11 مليون استرليني.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة الإسباني مهتم هو الاخر بالتعاقد مع اللاعب السنغالي، خاصة بعد فشل مفاوضاته الصيف الماضي في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الريدز، بالإضافة إلى رغبة يوفينتوس الايطالي في الحصول على خدمات ماني.

يذكر أن عقد ماني مع ليفربول ممتد حتى يونيو 2021.

ويخطو ليفربول خطوات جيدة حتى الآن خلال مشواره بالدوري الإنجليزي “البريمييرليج”، أو بطولة دوري أبطال أوروبا، ويأمل الألماني يروجن كلوب، تقديم مستوى متميز هذا الموسم مع الريدز.