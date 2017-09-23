أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمباراة ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام ألافيس

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارفخال وسيرجيو راموس وفاران وناتشو

خط الوسط: كاسيميرو وسيبايوس وإيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو وأسينسيو وفاسكيز

ويظهر سيبايوس الصفقة الجديدة للنادي الملكي يظهر للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لريـال مدريد، بينما يتواجد مودريتش وجاريث بيل على مقاعد البدلاء ويغيب توني كروس للإصابة.

وتضم دكة بدلاء ريال مدريد اللاعبين كاسيا ومودريتش وبيل ولورينتي وأشرف حكيمي ومايورال وتيجيرو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 8 نقاط بينما يقبع ألافيس في المركز الـتاسع عشر بدون رصيد من النقاط.

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز اليوم نظرًا لاتساع الفارق بينه وبين برشلونة في الصدارة إلى 7 نقاط كاملة.

وكان ريال مدريد قد سقط في فخ الهزيمة بهدفي نظيف أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية مما تسبب في تأزم أوضاع الفريق.