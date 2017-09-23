سعد سمير يثير القلق مجددا في الأهلي قبل مباراة الترجي

يخيم القلق على الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة حسام البدري قبل ساعات من مباراة الترجي التونسي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا برادس.

مخاوف في الأهلي من إصابة سعد سمير

ويخشى حسام البدري تجدد إصابة المدافع سعد سمير مع انطلاق اللقاء لكثرة شكواه من آلام العضلة الضامة والتي تحتاج إلى الوقت للراحة والشفاء.

ورغم تأكيدات طبيب الأهلي الدكتور خالد محمود على جاهزية سعد سمير ومنحه أكياس من الثلج للتخلص من آلام العضلة الضامة نهائيًا فإن هناك مخاوف لدى الجهاز الفني من تجدد الإصابة في ظل الالتحامات العنيفة المتوقعة من لاعبي الترجي في بداية مباراة رادس خاصة أن سعد ما زال يضع الثلج على قدميه بالفندق.

بينما استقر فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي على تشكيل فريقه لمباراة الأهلي الليلة

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي وخليل شمام وشمس الدين الذوادي وعلي المشاني.

خط الوسط: فوسينى كوليبالي وفرجانى ساسى وفرانك كوم وغيلان الشعلالى.

خط الهجوم: أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي