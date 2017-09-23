أقال مجلس إدارة نادي النصر السعودي المحترف ضمن صفوفه حسام غالي، البرتغالي ريكاردو جوميز مدرب فريق الكرة.

إقالة ريكاردو جوميز من تدريب النصر

وتسبب تراجع النتائج في إقالة مدرب حسام غالي بعد خوضه 4 مباريات في الدوري السعودي تعادل في 3 مباريات وفاز في واحدة وهو ما لا يرضي طموحات جماهير النصر وإدارته.

وجاء قرار إقالة البرتغالي جوميز، عقب التعادل مع الفيحاء مساء الجمعة في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر: “قررت إدارة نادي النصر إقالة مدرب الفريق الأول ريكاردو جوميز، مثمنين جهوده خلال فترة عمله بالنادي”.

وترك جوميز فريق العالمي يحتل المركز الرابع بترتيب جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، حققها من فوز وحيد والتعادل في ثلاث لقاءات.

وقررت إدارة النصر تكليف مدرب الفريق الأولمبي روجيريو بتدريب الفريق الأول لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لجوميز.

وكان النصر قد تعاقد مع جوميز في يونيو الماضي، وتولى المهمة الفنية للعالمي في البطولة العربية التي أقيمت في مصر، في يوليو الماضي، وودع البطولة مبكرًا.

ومن المعروف أن النصر السعودي يلعب له قائد وسط منتخب مصر حسام غالي، والذي انتقل له قادمًا من الاهلي.