بالتردد.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي مجانا

تنقل قنوات مفتوحة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا برادس.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي برادس في الساعة الثامنة مساء اليوم في إياب دور الثمانية الإفريقية بعد التعادل 2-2 في الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجانا

القناة الناقلة:

القمر الصناعي:Eutelsat 7- شرق

التردد: 11222H

معامل الترميز:27500

القمر الصناعي: Eurobird 9 شرق

التردد: 12034v

معامل الترميز: 27500

القناة: Ortb

القمر الصناعي: EUTELSAT 5 غرب

التردد: 12690v

معامل الترميز: 30000

القناة: tv congo

القمر الصناعي: Hotbird

التردد: 11623v

معامل الترميز: 2750

بينما استقر فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي التونسي على تشكيل فريقه لمباراة الأهلي الليلة

تشكيل الترجي التونسي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: معز بن شريفية

خط الدفاع: إيهاب المباركي وخليل شمام وشمس الدين الذوادي وعلي المشاني.

خط الوسط: فوسينى كوليبالي وفرجانى ساسى وفرانك كوم وغيلان الشعلالى.

خط الهجوم: أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرمي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا

خط الهجوم: وليد أزارو

ويدخل الأهلي مباراة الساعة الثامنة مساء اليوم على أمل تكرار سيناريو 2012 في رادس تحت قيادة حسام البدري عندما توج باللقب في قلب تونس بعد الفوز 2-1 وتعويض تعادله 1-1 في القاهرة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار البدري قائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وعبد الله السعيد استعدادًا للترجي.