بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وتشيلسي بتاريخ 23-9-2017 الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي في الساعة الرابع مساء اليوم نظيره تشيلسي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميير ليج”.

موعد مباراة ستوك سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في الساعة الرابعة عصرًا على ملعب “بريطانيا ستاديو” وتنقلها قناة بي إن سبورتس 7 صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي.

ستوك سيتي وتشيلسي

ويحتل تشيلسى المركز الثالث مؤقتًا فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 10 نقاط خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بفارق 3 نقاط أما ستوك ستيي فهو في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

تشيلسي طمعان في ستوك سيتي

ويتطلع تشيلسي لتعويض تعثره أمام أرسنال بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول يوم الأحد الماضي من منافسات الجولة الخامة للبريميير ليج.

أما ستوك سيتي يدخل المباراة في المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط فقط تمكن من الحصول عليها بتحقيق فوز وحيد جاء على حساب أرسنال ضمن الجولة الثانية، فيما تعادل خلال مواجهتي الجولتين الثالثة بهدف لمثله أمام وست بروميتش ألبيون، والرابعة بهدفين لمثلهما أمام مانشستر يونايتد وخسر من إيفرتون ونيوكاسل.

تشيلسي كعبه عالي على ستوك سيتي

نجح البلوز في تحقيق الفوز خلال لقائي الذهاب والإياب بالموسم الماضي، بأربعة أهداف لهدفين على ستامفورد بريدج وهدفين لمثلها على بستوك سيتي.

رمضان صبحي يحم باللعب في لقاء ستوك سيتي وتشيلسي

ويحلم رمضان صبحي نجم ستوك سيتي بالمشاركة في مباراة اليوم رغم صعوبة ذلك نظرًا لاعتماد مدربه مارك هيوز على موتينج وشاكيري في الهجوم.

وتسبب اعتماد مارك هيوز على شاكيري وموتينج في الهجوم مع قدوم خيسي رودريجيز في تضاؤل فرص مشاركة رمضان صبحي أساسيًا هذا الموسم.

ويسعى ستوك صاحب الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب رغم صعوبة المهمة.

نتائج هزيلة لستوك أمام تشيلسي

ولم يحقق ستوك سيتي سوى انتصارين فقط على تشيلسي في 18 مباراة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح ستوك الذي يلعب في صفوفه نجم الأهلي السابق رمضان صبحي سوى في الفوز خلال 3 مباريات فقط في آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي لكنه لم يخير على ملعبه سوى مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات جمعته بحامل لقب الدوري.