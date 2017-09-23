الزمالك يدرس منع التوأم حسن من تدريبه نهائيا

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور منع التوأم حسام وإبراهيم حسن من تدريب النادي نهائيًا بسبب الخلافات الأخيرة في مباراة المصري البورسعيدي أمس والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

التوأم مهدد بعدم تدريب الزمالك نهائيا

واشتعلت أزمة بين إبراهيم حسن ومرتضى تبادل خلالها السباب واتهامات البلطجة بعدما رفع حسام حسن المدير الفني للمصري قميصين أحدهما أحمر والآخر أخضر في إشارة إلى حبه للأهلي والفريق البورسعيدي رغم أنه درب القلعة البيضاء.

وطلب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، منع التوأم حسام وإبراهيم حسن من تدريب القلعة البيضاء في المستقبل بعدما هجومهما على النادي طمعًا في قيادة الفريق الأحمر.

وكان مرتضى منصور قد اتهم التوأم بالبلطجة مؤكدًا أنه لن يرضى بسب الزمالك من أي شخص بينما رد إبراهيم متوعدًا مرتضى بتكرار ما فعله معه عندما كان لاعبًا في الزمالك مشيرًا إلى أنه لا يخاف منه كبقية من يعملون تحت يديه ومحذرًا من الاقتراب من التوأم بأي لفظ أو إشارة سواء عن قرب أو بعد.