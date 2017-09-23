بشرى سارة لدفاع الأهلي قبل مباراة الترجي

يجهز الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعد الدين سمير مدافع الفريق لمباراة الترجي التونسي الليلة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الثلج يجهز سعد سمير لموقعة الترجي

وخضع سعد سمير لجلسة علاج بأكياس من الثلج عقب مشاركته في المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء أمس على استاد رادس.

ووضع سعد سمير قدمه في أكياس الثلج للشفاء نهائيًا من أثار إجهاد العضلة الضامة الذي اشتكى منه اللاعب.

وبات سعد سمير قادرًا على المشاركة أمام الترجي بشكل طبيعي بعدما أكد الجهاز الطبي أن أكياس الثلج ستقضي على الإجهاد تمامًا.

وكان سعد قد شارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة وظهر بصورة جيدة، بعدما منحه الجهاز الطبي راحة من المشاركة في تدريب الخميس الماضي.

ويحل نادي الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضيفًا على الترجي برداس في إياب دور الثمانية الإفريقي.

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله 2-2 في مباراة الذهاب بالإسكندرية وتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 فأكثر لضمان التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشرة.