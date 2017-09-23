إبراهيم حسن يتوعد مرتضى: “فاكر إللي عملناه فيك.. هاجيلك أعرفك مقامك”

فتح إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي النار على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ردًا على تصريحاته ضد التوأم عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأبيض 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

إبراهيم حسن يهاجم مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور قد هاجم حسام وإبراهيم حسن واتهمهما أنهما بلطجية ردًا على رفع حسام قميصي الأهلي والمصري في مباراة الفريقين بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: “إحنا مش بلطجية يا مرتضى وافتكر لما هزأناك لما كنا في الزمالك.. مش إحنا إللي يتعمل معانا كده وهعرف أوقفك عند حدك”.

وأضاف هيما: “هاجيلك لحد عندك أوريك مقامك احترم شعرك الأبيض وكفاية بلطجة على الناس وإلا هعرفك مقامك بجد انت نسيت إحنا مين”.

وتابع: “مرتضى كان بيحلم يسلم علينا وحاول يقنعنا نرجع ندرب الزمالك لكننا رفضنا ولن نقود الفريق طالما ظل هو رئيسًا لنادي للنادي لأننا لن نقبل أن نكون مثل الدلاديل”.

وشدد على أنه يطالب اتحاد الكرة بعقاب أحمد الشناوي حارس الزمالك لضربه لاعب المصري خلال مباراة الفريقين.