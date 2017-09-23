ضرب عمرو وردة بتهمة التحرش

تعرض عمرو وردة لواقعة ضرب أترميتوس اليوناني، عندما تم إعارته إلى فريق فيرينيسي البرتغالي بدعوى اتهامه بالتحرش بزوجات زملائه بالفريق البرتغالي.

الاعتداء على عمرو وردة في البرتغال

وكشفت تحقيقات جهاز منتخب مصر عن أن عمرو وردة سلم على إحدى السيدات في نادي فيرينسي واكتشف بعد ذلك أنها زوجة قائد الفريق الذي اعتدى عليه بالضرب.

ولم يقف عمرو وردة متفرجًا أمام اعتداءات اللاعب لكنه فوجيء بتضامن المدير الفني مع قائد الفريق – بعد ذلك – والذي اتهمه بالترشح بزوجات اللاعبين مستشهدًا بصورة له على انستجرام.

تحالف قائد فيرينسي مع مدربه أجبر إدارة النادي على تصديق كلامهما وفسخ العقد مع عمرو وردة ليعود إلى باوك اليوناني مرة أخرى والذي أعاره إلى أترميتوس.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد رفض ضم عمرو وردة لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط وأخيرًا الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.