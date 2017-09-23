تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

استقر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الترجي التونسي اليوم ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي وذلك بعد تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في استاد برج العرب بالإسكندرية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرمي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا

خط الهجوم: وليد أزارو

ويتطلع الأهلي في مباراة الساعة الثامنة مساء اليوم إلى تكرار سيناريو 2012 في رادس تحت قيادة حسام البدري عندما توج باللقب في قلب تونس بعد الفوز 2-1 وتعويض تعادله 1-1 في القاهرة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار البدري قائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وعبد الله السعيد، استعدادًا للترجي.