حسام حسن.. كل حاجة والعكس فيكي يا مصر (تقرير)

أثار حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الجدل بتحوله من رافع متباه بقميص الزمالك الأبيض إلى رافعش لقميص الأهلي الأحمر لمجرد استفزازه من بعض جماهير القلعة البيضاء خلال مباراة فريقه التي انتهت بالهزيمة 2-1 أمس في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

حسام حسن.. أهلاوي أم زملكاوي

ورفع حسام حسن في مباراة الزمالك والمصري القميصين الأحمر والأخضر في إشارة إلى حبه للفريق البورسعيدي والفريق الأحمر الذي تربى به لاعبًا.

حسام حسن في لقاء الزمالك وحرس الحدود

لم يفوت حسام حسن مباراة حرس الحدود والزمالك في 2009 والتي خسرها بهدف وطاف الملعب رافعًا القميص الأبيض في إشارة لحبه للفانلة البيضاء

أبريل 2010

وكرر حسام حسن الواقعة عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري في أبريل 2010 ورفع القميص الأبيض وأشار إلى قلبه كدليل على حب الزمالك.

سبتمبر 2017

عاد حسام حسن لتصرفاته المثيرة للجدل ورفع القميصين الأحمر والأخضر أمس رد على استفزاز الجماهير في مباراة المصري والزمالك ولم يكتف بذلك بل أعلن أن موقفه مع جماهير القلعة البيضاء تغير منذ هذا اليوم.