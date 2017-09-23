برنامج الأهلي اليوم حتى مواجهة الترجي التونسي

كشف الجهاز الفني لنادي الأهلي عن برنامج اليوم “السبت” في رادس قبل مواجهة الترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يعلن برنامجه لمباراة الترجي

ويتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا ثم الخلود إلى النوم والراحة حتى وجبة الغذاء الثالثة ظهرًا يعقبها الكيك والشاي ثم محاضرة فنية في الساعة السادسة قبل توجه الفريق إلى ملعب رادس.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي وذلك بعد تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في استاد برج العرب بالإسكندرية.

يدخل الأهلي مباراة اليوم على أمل تكرار سيناريو 2012 في رادس تحت قيادة حسام البدري عندما توج باللقب في قلب تونس بعد الفوز 2-1 وتعويض تعادله 1-1 في القاهرة.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار البدري قائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وعبد الله السعيد، استعدادًا للترجي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرمي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو