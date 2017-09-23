الأهلي يتحدى الترجي بذكريات الكبار ورادس 2012

يحل نادي الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضيفًا ثقيلًا على الترجي التونسي برادس في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحمل ذكريات طيبة في رادس

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي وذلك بعد تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في استاد برج العرب بالإسكندرية.

يدخل الأهلي مباراة اليوم على أمل تكرار سيناريو 2012 في رادس تحت قيادة حسام البدري عندما توج باللقب في قلب تونس بعد الفوز 2-1 وتعويض تعادله 1-1 في القاهرة.

وحرص حسام البدري على تجهيز لاعبيه لموقعة رادس بتحفيزهم على تحقيق الفوز كما سمح للجماهير بحضور التدريب الأخير بالقاهرة قبل السفر.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي

واختار البدري قائمة ضمت شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة وسعد الدين سمير وعلي معلول وصبري رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمودي وعماد متعب ووليد أزارو وكريم نيدفيد وصالح جمعة وميدو جابر وجونيور أجايي وعبد الله السعيد، استعدادًا للترجي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: شريف إكرمي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو

أما الترجي التونسي بقيادة مدربه فوزي البنزرتي فيتسلح بالمعنويات العالية للاعبيه للتعادل في الذهاب إلى جانب عاملي الأرض والجمهور في رادس.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: علي الجمل

خط الدفاع: علي المشاني وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وإيهاب المباركي

خط الوسط: فرجاني ساسي وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي

خط الهجوم: أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي