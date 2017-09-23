جمهور المصري يذكر الزملكاوية بهزيمة 6-1 أمام الأهلي

قام جمهور المصري البورسعيدي بتذكير جمهور الزمالك بالهزيمة الثقيلة التي تلقاها بنتيجة 6-1 أمام الأهلي عام 2001، خلال لقاء الأبيض والمصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

وجاءت الأزمة بسبب قيام حسام حسن مدرب المصري برفع قميصي الأهلي والمصري في وجه جمهور الزمالك ليرد على إساءات جمهور لزمالك له ولأسرته خاصة أنه يحب فريقي الأهلي والمصري حسب ماصرح به العميد عقب اللقاء.

من جانبه علق طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك على تصرف حسن، قائلا “بأمارة ايه حسام يرفع يترك المباراة ويرفع تيشيرت الأهلي والمصري هو عاوز يولعها”.

وأضاف: “كفاية قلب أدب.. عمركم ما كنتم زملكاوية ولا هتبقوا وميشرفناش إنكم تبقوا زملكاوية وهذا الشرف نسحبه منكم”.

وتابع: هم عاوزين يدربوا الأهلي ومنتخب مصر يا ريت يروحوا يدربوهم ويريحونا لأن ما يحدث لا يطاق وتاريخهم معروف وكفاية بقى لحد كده”.

وكان الزمالك قد حول تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز المصري هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.