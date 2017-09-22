حسام حسن: الأهلي في القلب وهذا موقفي من جمهور الزمالك

دافع حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي عن رفعه القميصين الأحمر والأخضر عقب مباراة فريقه أمام الزمالك والتي خسرها 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

حسام حسن: قلة مأجورة سبتني

وشدد حسام حسن على أنه تعرض لهجوم وسباب من جماهير الزمالك التي حضرت المباراة دون مبرر مقبول لذلك يجب على اتحاد الكرة حفظ حقه فيما تعرض له.

وقال حسام حسن: قلة مأجورة لا تمثل جماهير الزمالك ظلت تهتف ضدي ومن أحضرهم للمباراة هو الذي يدفعهم لقول ذلك.. بيتي هو الأهلي وأحترم المصري وكنت دائمًا أتجنب الدخول في أزمات مع جمهور الزمالك ولكن من اليوم تغير موقفي”.

وتابع: “كان القميص الأحمر أبسط رد على الجماهير بشكل محترم لأني أحب الأهلي والمصري فهما في القلب”.

وأشار حسام إلى أن الحكم تجاهل طرد أحمد الشناوي حارس الزمالك لضربه لاعب المصري بدون كرة وكان يجب أن يحتسبها ركلة جزاء لفريقه.

وأضاف: “سعيد بلجوء الزمالك للدفاع وإضاعة الوقت أمامنا والغريب أن الحكم لم يحتسب كل هذا الوقت الضائع ولا أعرف لماذا تعمد عدم منحنا حقنا”.