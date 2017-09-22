علق مرتضى منصور رئيس الزمالك على تصرف حسام حسن وشقيقه إبراهيم قائدا الجهاز الفني للمصري البورسعيدي بسبب رفع قميصي الأهلي والمصري في وجه الجمهور خلال مباراة الفريقين والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأكد منصور عقب اللقاء أن هذا التصرف بلطجة، مشيرا إلى قيام التؤام باستفزاز جمهور الزمالك من بداية اللقاء.

وأوضح أنه سينتظر رد فعل اتحاد الكرة تجاه تصرف الثنائي واستفزاز الخصم خلال اللقاء.

كما فتح طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك النار على التوأم.

وقال طارق يحيى: “بأمارة ايه حسام يرفع يترك المباراة ويرفع تيشيرت الأهلي والمصري هو عاوز يولعها”.

وأضاف: “كفاية قلب أدب.. عمركم ما كنتم زملكاوية ولا هتبقوا وميشرفناش إنكم تبقوا زملكاوية وهذا الشرف نسحبه منكم”.

وتابع: هم عاوزين يدربوا الأهلي ومنتخب مصر يا ريت يروحوا يدربوهم ويريحونا لأن ما يحدث لا يطاق وتاريخهم معروف وكفاية بقى لحد كده”.

وكان الزمالك قد حول تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز المصري هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.