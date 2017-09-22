بعد رفع القميص.. مرتضى يفتح النار على حسام حسن ويسخر من واقعته مع الأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي بعد رفع قميص الأهلي خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأبيض 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مرتضى يهاجم حسام حسن

وقال مرتضى منصور: “أنا طردت حسام حسن من الزمالك لهجومه على ابن النادي أحمد حسام ميدو.. الأهلي ياما ضرب التوأم على قفاه وفي الآخر بيرفع فانلته أمامنا”.

وأضاف في تصريحات إذاعية: حسام حسن مدرب بلطجي وقلة أدب وشتيمة وحركات بصوابع هم التوأم دول أيه في البلد”.

وكان حسام حسن قد رفع قميص المصري “الأخضر” وقميص لونه أحمر ردًا على هجوم جمهور الزمالك ضده.

وكان طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك قد هاجم التوأم حسام وإبراهيم حسن قائدا الجهاز الفني للمصري البورسعيدي بعد فوز الأبيض 2-1.

وقال طارق يحيى: “بأمارة ايه حسام يرفع يترك المباراة ويرفع تيشيرت الأهلي والمصري هو عاوز يولعها.. كفاية قلب أدب.. عمركم ما كنتم زملكاوية ولا هتبقوا وميشرفناش إنكم تبقوا زملكاوية وهذا الشرف نسحبه منكم”.

وأضاف طارق: “هم عاوزين يدربوا الأهلي ومنتخب مصر يا ريت يروحوا يدربوهم ويريحونا لأن ما يحدث لا يطاق وتاريخهم معروف وكفاية بقى لحد كده”.

وكان الزمالك قد حول تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسجل المصري هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.