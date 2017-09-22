نيبوشا: اللاعبين كان لديهم الإصرار على الفوز .. والجماهير لهم دور كبير

يرى المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الجمهور القليل الذي تواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية، كلن له دور إيجابي في فوز الفريق اليوم على المصري البورسعيدي.

الزمالك قد حقق فوزاً صعباً على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وقال نيبوشا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ” إن فريقه كان مستحوز على مجريات اللقاء بالكامل، مشيراً إلى أن الهدف الذي دخل مرمي الزمالك من خطأ ولكن اللاعبين نجحوا في العودة سريعاً”.

نيبوشا: جلست مع اللاعبين بين شوطي المباراة

وتابع المدير الفني للزمالك، ” جلست مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقولت لهم لن نعود إلى القاهرة بدون الثلاث نقاط، ورأيت في أعينهم العزيمة والإصرار ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم”.

وأوضح، ” المصري قام بتغيير طريقة لعبه بهد تسجيل هدف التعادل ، ولكننا تعاملنا مع الموقف بإحترافية عالية”.

وأختتم قائلًا، : ” الحصول على الثلاث نقاط اليوم سيعطي الفريق دفع قوية، مشيراً إلى أنهم مهمين”.