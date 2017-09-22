حسام حسن يحرج جمهور الزمالك ويرفع قميصي الأهلي والمصري

أحرج حسام حسن مدرب المصري جمهور الزمالك المتواجد في استاد برج العرب بالإسكندرية خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وخلال تأخر المصري بهدفين لهدف، قام حسن برفع قميصين باللونين الأحمر والأخضر أمام الجماهير.

وتمكن الزمالك من تحويل تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1.

تقدم المصري في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسيطر المصري البورسعيدي بقيادة مدربه حسام حسن على معظم فترات الشوط الأول بينما دانت السيطرة للزمالك بقيادة نيبوشا في الشوط الثاني رغم تغييرات حسام بنزول أحمد عيد عبد الملك وشيخ موكورو ومحمد كوفي لإدراك التعادل.

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي ومحمود علاء ومؤيد العجان وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وأحمد داوودا وأحمد مدبولي ومحمد أشرف روقا وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

أما تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك فكان كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: إسلام صلاح وإسلام أبوسليمة ومحمد حمدي وأحمد سالم صافي

خط الوسط: فريد شوقي وعمرو موسى وعلاء علي وأحمد عيد عبد الملك

خط الهجوم: بانسيه وأحمد جمعة