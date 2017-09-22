طارق يحيى: مستعد أشتغل “بواب” في الزمالك

أعرب طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك عن سعادته بالفوز 2-1 على المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

طارق يحيى: لا يمكن أن أرفض مناصب الزمالك

وأوضح طارق يحيى عقب مباراة الزمالك والمصري أنه لا يمكن له رفض أي منصب في القلعة البيضاء بيته الأول والأخير.

وأضاف طارق: “لو الزمالك طلب مني العمل كبواب فلن أرفض لأنه بيتي الذي أسعد بخدمته دائمًا”.

وكان الزمالك قد حول تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقدم المصري في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد الخسارة اليوم.