بالفيديو.. الزمالك يهزم المصري بـ”المهارة الفردية”

حول نادي الزمالك تأخره بهدف أمام المصري البورسعيدي إلى فوز ثمين 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الزمالك يهزم المصري 2-1

تقدم المصري في الدقيقة 15 عن طريق إسلام أبوسليمة قبل أن تنجح مهارات نجوم الزمالك الفردية في تصحيح المسار حيث عدل النتيجة محمد أشرف روقة في الدقيقة 50 من تسديدة صاروخية وتلاها كرة ملعوبة بمهارة من أحمد مدبولي في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف المقاولون العرب بفارق الأهداف بينما المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وسيطر المصري البورسعيدي بقيادة مدربه حسام حسن على معظم فترات الشوط الأول بينما دانت السيطرة للزمالك بقيادة نيبوشا في الشوط الثاني رغم تغييرات حسام بنزول أحمد عيد عبد الملك وشيخ موكورو ومحمد كوفي لإدراك التعادل.

وبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد مجدي ومحمود علاء ومؤيد العجان وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وأحمد داوودا وأحمد مدبولي ومحمد أشرف روقا وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

أما تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك فكان كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: إسلام صلاح وإسلام أبوسليمة ومحمد حمدي وأحمد سالم صافي

خط الوسط: فريد شوقي وعمرو موسى وعلاء علي وأحمد عيد عبد الملك

خط الهجوم: بانسيه وأحمد جمعة