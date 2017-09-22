الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح في مرانه الأخير استعدادا للترجي

خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريب على ركلات الترجيح، تحسباً لذهاب المباراة إليها في حالة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الترجي التونسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي على الملعب الأوليمبي برادس، والمقرر أن يقام عليه اللقاء غداً، واختتم البدري المران بركلات الترجيح تحسباً للجوء إليها في حالة التعادل.

سعد سمير يشارك في المران بعد تعافيه من الإصابة

وشارك في المران سعد سمير، مدافع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الخميس، ليصيح جاهزاً تماماً للمشاركة في المباراة المصيرية غداً.

ومن جانبه حضر جمهور الأهلي المران، ووجه التحية لحسام البدري وطالبه بالفوز على الترجي والتأهل إلي المربع الذهبي .

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين ، لخطف بطاقة التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال، أو التعادل بنفس نتيجة مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق من أجل الذهاب إلي ركلات الترجيح.