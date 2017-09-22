ثنائي الترجي على رادار الأهلي في انتقالات الشتاء

نال ثنائي نادي الترجي التونسي الكاميروني فرانك كوم والإيفواري فوسيني كوليبالي إعجاب مسئولي النادي الأهلي للتعاقد مع أحدهما في الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يراقب فرانك كوم وكوليبالي

ودخل فرانك كوم وكوليبالي اللذان يلعبان في مركز الوسط المدافع دائرة اهتمات مسئولي القلعة الحمراء لضم أحدهما في الشتاء.

وينتظر النادي الأهلي انتهاء مباراة الترجي التونسي غدًا للتفاوض مع الثنائي الإفريقي.

ويحل نادي الأهلي ضيفًا على الترجي غدًا برادس في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي 2-2 في مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية ويتطلع لتعويض التعثر بالتعادل 3-3 فأكثر أو الفوز لضمان التأهل لنصف النهائي الإفريقي.

ويرتبط فرانك كوم وفوسيني كوليبالي بعقد مع الترجي التونسي حتي 2020.

ويضم الأهلي بين صفوفه حاليًا 4 أجانب هم: علي معلول – جونيور أجايي – وليد أزارو – باكاماني ماهلامبي، وفي حالة ضم أحد اللاعبين الأفارقة سيكون مضطرًا للاستغناء عن أحد الرباعي السابق وإن كان الأقرب علي معلول لتباين مستواه مع الفريق عن أدائه مع منتخب تونس.