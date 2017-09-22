هتف ألتراس أهلاوي الذي حضر تدريب الفريق اليوم في رادس لحسام البدري المدير الفني للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي غدًا.

ويستعد الأهلي لمباراة الترجي في الساعة الثامنة مساء غد ضمن إياب مباريات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ألتراس أهلاوي يهتف لحسام البدري

ووجه الألتراس رسالة دعم قوية لحسام البدري في تدريب اليوم وطالبوه بالفوز، والذي حرص على رد التحية للجماهير

ويعتبر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي مباراة الغد أمام الترجي التونسي هي بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي للقاء الترجي إن الأهلي يحمل ذكريات طيبة في تونس مشددًا على صعوبة الموقعة من أجل التأهل لنصف النهائي الإفريقي.

وأضاف البدري: “أسلوب الأهلي كعادة الفرق الكبيرة لا يتغير بين يوم وليلة.. سنلعب بأسلوبنا المعتاد أمام الترجي ونثق في قدرات لاعبينا وخبراتهم في مثل هذه النوعية من المباريات”.

ويسعى الأهلي لتعويض تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في برج العرب بالإسكندرية ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل لنصف النهائي.