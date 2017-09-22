حسام البدري قبل موقعة الترجي: ولو.. أسلوب الأهلي لا يتغير

اعتبر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي أن مباراة الغد أمام الترجي التونسي هي بمثابة نهائي مبكر لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي الأهلي في الساعة الثامنة مساء غد ضيفًا على الترجي في رادس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب ببرج العرب بالإسكندرية.

البدري: نحمل ذكريات طيبة في رادس

وأكد حسام البدري في المؤتمر الصحفي للقاء الترجي أن يحمل ذكريات طيبة في تونس مشددًا على صعوبة الموقعة من أجل التأهل لنصف النهائي الإفريقي.

وأوضح البدري أن الأهلي يركز بشدة في موقعة الترجي لتحقيق الفوز في تونس والظفر ببطاقة التأهل رغم التعادل 2-2 في الذهاب.

وأضاف البدري: “أسلوب الأهلي كعادة الفرق الكبيرة لا يتغير بين يوم وليلة.. سنلعب بأسلوبنا المعتاد أمام الترجي ونثق في قدرات لاعبينا وخبراتهم في مثل هذه النوعية من المباريات”.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن الجميع يترقب نتيجة القمة لذلك سيكون هناك مراقبة للأداء التحكيمي من الاتحاد الإفريقي نظرًا للأخطاء التي وقعت في لقاء الذهاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي غدًا “السبت” في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتعويض تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في برج العرب بالإسكندرية ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل لنصف النهائي.