أسعد خبر للأهلي قبل مباراة الترجي التونسي

تأكدت جاهزية سعد سمير مدافع نادي الأهلي لمباراة الترجي التونسي غدًا برادس في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا بعد شفائه من الإصابة.

الأهلي يعلن جاهزية سعد سمير لمباراة الترجي

وشارك سعد سمير في تدريب الأهلي المسائي اليوم ليعلن جاهزيته لموقعة الترجي بعدما عانى من إجهاد في العضلة الضامة حرمه من الانتظام في تدريب أمس.

وأعلن الجهاز الطبي لنادي الأهلي شفاء سعد سمير من إصابته تاركًا للجهاز الفني بقيادة حسام البدري حرية مشاركته في اللقاء من عدمه.

وكان القلق الشديد قد سيطر على الجهاز الفني للأهلي خوفًا من عدم قدرة سعد سمير على اللحاق بموقعة الترجي المصيرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي غدًا “السبت” في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتعويض تعثره في مباراة الذهاب بالتعادل 2-2 في برج العرب بالإسكندرية ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل 3-3 فأكثر للتأهل لنصف النهائي.

ومن المنتظر أن يعتمد حسام البدري على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: رامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي وعلي معلول

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وأحمد الشيخ وعبد الله السعيد

خط الهجوم: وليد أزارو