المقاولون يعود بريمونتادا مثيرة ويهزم الاتحاد 3-2

خطف فريق المقاولون العرب فوزًا مثيرًا 3-2 على حساب ضيفه الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

فوز مثير للمقاولون على الاتحاد

ونجح المقاولون العرب في تحقيق ريمونتادا تاريخية بتحويل تأخيره مرتين إلى فوز مثير بثلاثية مقابل هدفين.

وتقدم الاتحاد السكندري بهدف عن طريق مروان النجار في الدقيقة 22 ثم عاد شكري نجيب للمقاولون في الدقيقة 31 بعد مراوغة رائعة لدفاع زعيم الثغر.

ونزل مانوتشو مع الاتحاد في الدقيقة 70 ليسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 72 برأسه ويرد المقاولون بركلة جزاء حصل عليها أحمد علي وسددها محمد ناجي جدو في الدقيقة 84.

وعندما كان يتوقع الكل انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 كلل أحمد علي جهوده بركلة جزاء جديدة قام بتسديدها بنفسه ليمنح المقاولون ومدربه محمد عودة 3 نقاط غالية على حساب هاني رمزي المدير الفني للاتحاد الذي قدم مباراة رائعة دفاعًا وهجومًا.

بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده إلى 7 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا بينما الاتحاد السكندري 3 نقاط في المركز العاشر.