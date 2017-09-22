بالصور.. إصابة غالي أثناء عمليات الإحماء واستبعاده من قائمة الفريق

تعرض حسام غالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للإصابة بشد في العضلة الخلفية، أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة.

ريكاردو جوميز، المدير الفني للفريق السعودي، قد أعلن تشكيل الفريق، وتواجد غالي بشكل أساسي، قبل أن يتعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

ونشر الحساب الرسمي للفريق، عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، عن إصابة اللاعب خلال إجراء عمليات الإحماء قبل اللقاء، مما استدعي جوميز ياستبعاده ووضع إبراهيم غالب بدلًا منه.

النصر يعلن إصابة غالي

النصر السعودي سيواجه نظيره الفيحاء، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري “جميل” السعودي لمحترفين.

ويحتل فريق العالمي المركز السابع برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

كان حسام غالي قد شارك في مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري السعودي، وتألق وكان حاملًا شارة القيادة.

وانتقل غالي لصفوف النصر السعودي لمدة موسم واحد، مقابل 520 ألف يورو ، قادماً من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.