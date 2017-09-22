غالي أساسياً مع النصر أمام الفيحاء

أعلن ريكاردو جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصري السعودي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري، حسام غالي، عن تشكيل فريقه الأساسي استعدادا لمواجهة نظيره الفيحاء، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري “جميل” السعودي .

وشهدت التشكيلة تواجد النجم المصري حسام غالي، بشكل أساسي للمرة الثانية عال توالي بعد مشاركته في مباراة الأهلي بالجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: وليد عبد الله

في خط الدفاع:خالد الغامدي – عمر موساوم – برونو أوفيني – سعد لكري

في خط الوسط: حسام غالي – سامي النجمي

في الهجوم: محمد السهلاوي

وانتقل حسام غالي ، إلى صفوف فريق النصر السعودي، قادماً من النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بلغت 520 ألف دولار، لمدة موسم واحد.

وظهر غالي بشكل جيد مع الفريق حتى الآن، لاسيما في مباراة الفريق أمام الأهلي ، والذي شارك فيها بشكل أساسي أيضا، وكان مرتدياً شارة قيادة الفريق.