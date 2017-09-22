مفاجآت فوزي البنزرتي في تشكيل الترجي أمام الأهلي

واصل فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الترجي التونسي مناوراته لمفاجأة الأهلي المصري غدًا “السبت” في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا برادس.

البنزرتي يراوغ حسام البدري

وتعادل الأهلي مع الترجي 2-2 في مباراة الذهاب ببرج العرب ويبحث عن تحقيق الفوز برادس من أجل التأهل لنصف النهائي الإفريقي.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن البنزرتي يناور في كل اتجاه من أجل مفاجأة حسام البدري المدير الفني للأهلي والتأهل على حسابه.

وأشارت جريدة “الصحافة اليوم” التونسي إلى أن البنزرتي اختار المناورات والحرب النفسية للتفوق على حسام البدري.

وقالت الصحيفة إن فوزي البنزرتي يراوغ بشائعات اللاعبين المصابين وفي مقدمتهم طه ياسين الخنيسي المهاجم رغم أن التقارير الطبية أثبتت شفاءه من الإصابة وذلك من أجل إرباك حسابات البدري.

وأوضحت أن المناورة الثانية وهي التمويه بإمكانية مشاركة فوسيني كوليبالي في مركز قلب الدفاع بدلًا من خط الوسط رغم أن ذلك من رابع المستحيلات لضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والعودة الذي لا يتجاوز 7 أيام.