“كاسونجو” يقود هجوم الزمالك أمام المصري

كشف المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك، عن تشكيلة فريقه الأساسية لفريقه التي ستواجه المصري البورسعيدي، بعد قليل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

تشكيل الزمالك أمام المصري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام وعلي جبر ومحمد مجدي ومؤيد العجان

الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقه وداودا وعبدالله جمعة وأحمد مدبولي

الهجوم: كاسونجو

ويطمح فريق الزمالك إلى تخطي عقبة فريق المصري في لقاء اليوم، ومواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على الداخلية بثلاثية دون رد في لقاء الجولة الماضية.

وفاز الزمالك على الداخلية في لقاء الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد، بينما تعادل في الجولة الأولى مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله.

وفي الجهة الأخر، يأمل فريق المصري في استمرار سلسلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري على حساب وادي دجلة وبتروجت على التوالي.

يحتل الزمالك قبل لقاء اليوم المركز الخامس برصيد أربع نقاط، بينما يحتل المصري البورسعيدي قمة ترتيب الدوري برصيد ست نقاط.