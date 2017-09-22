بلاغ عاجل من وزارة الداخلية عن لقاء الترجي والأهلي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية خطة إجراءات تأمين مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري غدًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا برادس على الملعب الأوليمبي برادس.

الداخلية التونسية تعلن إجراءات تأمين ملعب رادس

ونشرت وزارة الداخلية في بلاغ لها للمواطنين قواعد وإجراءات المباراة برادس وجاءت كالتالي:

أولًا – يمنع وقوف جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق معرض ب س ب ومفترق وادي مليان ماعدا القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا – فتح أبواب الملعب على الساعة 15.00 وغلقها على الساعة 18.00 ولا يمكن السماح بالدخول بعد هذا التوقيت.

ثالثًا – تخصيص الجانب الجنوبي لسيارات مشجعي الترجي التونسي ويمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية مرورًا بمفترق وادي مليان.

رابعًا – يكون الدخول إلى المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (loges)

خامسًا – تؤكد وزارة الداخلية وإدارة شرطة المرور على احترام قانون الطرقات والابتعاد عن التهور والسلوكيات الخطيرة علما أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه التصرفات.

سادسًا – يمنع اصطحاب الأطفال القصر دون السن القانونية أقل من 18 سنة.