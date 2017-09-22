بالفيديو.. صفحة الأهلي على الفيس بوك تستعين بهدف أبو تريكة لتحفيز اللاعبين

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي غداً السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجهة الأهلي نظيره الترجي التونسي، غداً السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

صفحة الأهلي تحفز اللاعبين بهدف أبوتريكة

ونشرت الصفحة على حسابها الرسمي بموقع التواص الإجتماعي فيس بوك، هدف محمد أبو تريكة ، في شباك الصفاقسي التونسي، في نسخة 2012 والتي توج بلقبها النادي الأهلي ،معلقاً : “الدقيقة ٩١ وطولية من شادي محمد لرأس متعب لفلافيو للقدم اليسرى لأبوتريكة وصاروخية تهز تونس بأكملها والنجمة الخامسة للأحمر”.

مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليصبح الأهلي مطالب بالفوز بأى نتيجة، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان التأهل إلي نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول تدريباته مساء اليوم في الثامنة مساءاً ، نفس موعد المباراة غداً، ثم يتخلل المران مؤتمر صحفي لحسام البدري للحديث عن المباراة.