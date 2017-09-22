تشكيل مباراة الأهلي والباطن في دوري جميل.. “عبد الشافي” خارج القائمة

يلتقي مساء اليوم الباطن وأهلي جدة السعودي ، في اللقاء الذي يجمعهما ملعب نادي الباطن، ضمن الأسبوع الرابع لدوري جميل.

عبد الشافي خارج قائمة مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي

وأعلن المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، الأوكراني سيرجي ريبروف، تشكيل فريقه أمام فريق الباطن، وشهدت القائمة استبعاد الدولي المصري محمد عبدالشافي للإصابة.

حيث بدأ بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى : محمد العويس.

في خط الدفاع : سعيد المولد وجودفري أوبوابونا ومنصور الحربي ومعتز حسن هوساوي.

في خط الوسط : ليوناردو دا سيلفا ووليد باخشوين وحسين علي المقهوي وكلاوديمير وجيانيس فيتفاتزيديس.

في الهجوم : عمر السومة.

تشكيل باطن أمام الأهلي

على جانب آخر بدأ نادي باطن تحت قيادة مديره الفني كويم ماتشادو بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: مزيد فريح.

في خط الدفاع : سلطان المسرحي وبندر ناصر المطيري وماجد منصور.

في خط الوسط : مهنا واقص العنزي وعبدالله الجوعي وفالدو ألهينهو وجورجي دا سيلفا وتراباي أديسون.

في الهجوم : جوناثان بينتيس ولويز باولو.

يدخل فريق الأهلي اللقاء في المركز السادس برصيد أربع نقاط، بينما يحتل الباطن المركز الثاني برصيد تسع نقاط.