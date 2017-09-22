حسام حسن يغامر.. تشكيل هجومي للمصري البورسعيدي أمام الزمالك

كشف حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك التي تقام اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

بانسيه وجمعة في هجوم المصري أمام الزمالك

وغامر حسام حسن باللعب بمهاجمين صريحين هما أريستيد بانسيه وأحمد جمعة على أمل تحقيق الفوز على الزمالك والاحتفاظ بصدارة الدوري المصري للمباراة الثالثة على التوالي.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: إسلام صلاح وإسلام أبوسليمة ومحمد حمدي وعمرو موسى

خط الوسط: فريد شوقي وجريندو عبد اللطيف وعلاء علي وعمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: بانسيه وأحمد جمعة

وينوي حسام حسن الاعتماد على بانسيه وجمعة للضغط على خط دفاع الزمالك الخلفي خاصة أن ثنائي قلب الدفاع لهما أخطاء كثيرة في المباراتين الماضتين.

وحقق المصري البورسعيدي الفوز على وادي دجلة وبتروجت في مباراتيه الماضيتين بنتيجة هدف في كل مباراة، بينما الزمالك تحت قيادة نيبوشا تعثر في التعادل أمام الإنتاج الحربي 1-1 قبل أن يفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.