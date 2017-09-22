طارق سليمان يؤهل شريف إكرامي نفسياً قبل موقعة الترجي

حرص طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على عقد جلسة خاصة مع شريف إكرامي، قبل مواجهة الترجي التونسي غداً السبت، في إطار ربع نهائي دوري الأبطال.

الأهلي على موعد مع الترجي التونسي، غداً السبت، على الملعب الأوليمبي في رادس، ضمن مرحلة الإياب من دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان لشريف، إن مباراة الترجي غداً تُعد مواجهة مصيرية ، لذلك لابد وأن تكون على قدر المسئولية وعلى مستوى الحدث.

طارق سليمان يطالب إكرامي بالاختفاظ بنظافة شباكه

وطلب مدرب حراس المرمي، من شريف، أن يحتفظ بنظافة شباكه طوال المباراة ، مشيراً إلى أننا إذا نجحنا وتأهلنا إلي نصف نهائي البطولة، سوف ينسي جمهور الأهلي ما حدث في مباراة الذهاب ببرج العرب.

ووقع شريف إكرامي، في خطأ فادح في مباراة الذهاب ببرج العرب، وكلف فريقه هدف من لا شئ، ليتلقى بعد المباراة حملة للهجوم عليه وانتقاده بسبب تعادل الفريق أمام الترجي، وتحميله نتيجة المباراة.