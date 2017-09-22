الأهلي مرعوب قبل مباراة الترجي ..تعرف على السبب

تسيطر حالة من الرعب والخوف، داخل معسكر نادي الأهلي، قبل المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي، والمقررلها أن تقام غدا السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس.

وذلك بسبب نيانت أليوم، الحكم الكاميروني، والذي أعلن الاتحاد الأفريقي ” الكاف” عن تكليفة بإدارة المباراة، وخاصة أن الحكم على علاقة جيدة بالتونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وإمكانية مجاملة الحكم للفريق التونسي، وخاصة بعد تردد الأنباء عن تواجد الاتصال دائما بين الحكم وبوشماوي.

الأهلي خائف من تكرار سيناريو مباراة الترجي

يذكر أن إدارة النادي الأهلي، طالبت الكاف بحسن اختيار حكم المباراة، خوفا من تكرار سيناريو المباراة الشهيرة أمام الترجي والتي شهدت واقعة يد مايكل إينرامو، لاعب الترجي، خصوصا وأن وقتها الحكم جوزيف لامبتي الذي أدار المباراة، رفض بوشماوي التحقيق معه، حيث كان عضوا بلجنة التحكيم بالكاف .

ويواجه النادي الأهلي، الترجي التونسي، في اللقاء الذي من المقرر أن يقام السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.