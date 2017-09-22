عمر جابر يغيب عن بازل ليعلن جاهزيته للقاء مصر وأوغندا

بات عمر جابر ظهير أيمن منتخب مصر جاهزًا لمباراة الكونغو في التضفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

عمر جابر جاهز للقاء مصر والكونغو

وتأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا من شفاء عمر جابر من التهاب في أصابع القدم بعدما اطمأن عليه من نظيره في بازل السويسري.

وقرر الجهاز الطبي لبازل منح عمر جابر راحة من مباراة الغد أمام زيوريخ في الدوري السويسري.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الثاني من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباراة الكونغو يوم 8 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

ويتربع منتخب مصر على رأس المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على الكونغو على أمل تعثر أوغندا أمام غانا يوم 7 أكتوبر ليتأهل الفراعنة رسميًا للمونديال.