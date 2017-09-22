طنطا تقسو على دجلة بثلاثية في الدوري المصري

انتهت منذ قليل، مباراة طنطا و وادي دجلة ، بفوز أبناء السيد البدوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار اللقاء الذي جمعها على استاد طنطا، ضمن الأسبوع الثالث من الدوري المصري.

أهداف مباراة طنطا ودجلة

أحرز نادي طنطا هدفه الأول عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة الثالث من الشوط الأول، واستطاع أبناء أحمد حسام ميدو في إحراز هدف التعادل عن طريق لاعب نادي طنطا محمود غالي بعد إحرازه هدف خطأ في مرماه، واستطاع أبناء السيد البدوي في إحراز هدف ثاني عن طريق اللاعب حماده الغنام في الدقيقة 77، وعزز نادي طنطا بهدف ثالث عن طريق اللاعب محمد جابر في الدقيقة 80.

موقف طنطا ووادي دجلة بعد اللقاء

وارتفع رصيد طنطا إلى 4 نقاط يحتل بهما المركز التاسع، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط يحتل بهما المركز الحادي عشر.

بدأ طنطا تحت قيادة مديره الفني خالد عيد بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: إسلام طاهر، وعمر نبيل، محمود مسعود، رضا العزب، ومحمدجابر، محمد اسعد، حسام جلال، محمد عبد الله وجوزيف بيسا، أحمد خالد ومصطفى عبد الله.

بينما بدأ نادي وادي دجلة تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ” ميدو” بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، عمرو طارق وأسامة عزب وكريم بدير، الشناوي وسيد سالم ومحمد هلال وأحمد رؤوف، يوسف أوتارا وأحمد سمير