سيد عبد الحفيظ يوجه الشكر للكاف والترجي على التعاون مع الأهلي

وجه مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، الشكر لمسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي نادي الترجي، على التعاون الكبير من جانبهم لخروج مباراة الفريقين بالشكل الذي يليق باسم الأهلي والترجي.

وقال “عبد الحفيظ” خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي حضره ظهر اليوم بمقر نادي الترجي بتونس، إنه يتمنى أن يخرج اللقاء بشكل جيد ويليق باسم الناديين.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويواجه النادي الأهلي، الترجي التونسي، في اللقاء الذي من المقرر أن يقام السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة الترجي، في مباراة إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 25 لاعبـًا، وهم:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وسعدالدين سمير، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وعماد متعب، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعبدالله السعيد، وميدو جابر.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.