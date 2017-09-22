اجتماع فني قبل مباراة الأهلي والترجي.. تعرف على التفاصيل

عقد منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، بفندق نادي الترجي بالعاصمة تونس؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وسعيد أحمد، إداري الفريق، ومن جانب نادي الترجي رياض بن نور، مسئول الكرة بالفريق التونسي، بالإضافة إلى حكام ومراقبي المباراة ومسئول من الأمن التونسي.

الأهلي يطالب بتأمين جماهير الفريق في تونس

وطلب الأهلي خلال الاجتماع توفير تأمين كامل لجماهير الفريق التي ستحضر المباراة، وهو ما أكد عليه ممثل الأمن التونسي بأن هناك خطة تأمينية كاملة لجماهير الأهلي داخل وخارج الملعب، بالإضافة لتوفير سيارة إسعاف تحسبا لأي حدث طارئ.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويواجه النادي الأهلي، الترجي التونسي، في اللقاء الذي من المقرر أن يقام السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.