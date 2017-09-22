محاضرتان فنيتان للأهلي في تونس

قرر المدير الفني للنادي الأهلي، حسام البدري، عقد محاضرتين فنيتن مع لاعبي الفريق، اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراة الترجي التونسي بملعب رادس غدا السبت، ضمن لقاء الإياب بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد البدري المحاضرة الأولى عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء، فيما تكون المحاضرة الثانية عقب وجبة العشاء.

ومن المقرر أن يشرح البدري خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف في المنافس وكيفية استغلالها في المباراة، مع توضيح بعض الجوانب التكتيكية وتحركات اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويواجه النادي الأهلي، الترجي التونسي، في اللقاء الذي من المقرر أن يقام السبت 23 سبتمبر، على استاد رادس، في إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما في استاد برج العرب بالإسكندرية.

فرص الأهلي للتأهل للدور نصف النهائي :-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.