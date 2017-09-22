الزمالك يطالب الجيش بتغيير ملعبه في الدوري المصري

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك ،برئاسة المستشار مرتضى منصور، الأمانة العامة للقوات المسلحة، من أجل الموافقة على إقامة مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملعب الدفاع الجوي.

يذكر أن نادي الزمالك يخوض مبارياته حالياً على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

على جانب آخر يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي المصري، على ملعب الأخير، في المباراة التي من المقرر أن تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الساعة الثامنة والربع، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

قائمة الزمالك استعدادا للمصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، ومحمود جنش.

خط الدفاع: مؤيد العجان، ومحمود علاء، ومحمد مجدي، وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، ومعروف يوسف، وروقة، وأحمد داوودا، وأحمد توفيق، وأحمد مدبولي، وعبد الله جمعة، ورزاق سيسيه، ودونجا.

خط الهجوم: باسم مرسي، وكاسونجو، وخالد قمر، وصلاح عاشور، وأوباما.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد أربعة نقاط، جمعهم من التعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على الدخلية، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول برصيد تسعة نقاط، جمعهم من الفوز على وادي دجلة وبتروجت على التوالي.